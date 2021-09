Dennis van den Brink wint Big Tour op openingsdag CSI Exloo

De kwalificatie voor de Grote Prijs was gisteren het hoofdnummer op dag een van het CSI in Exloo. Het leverde een spannende strijd op die in het voordeel beslist werd van Dennis van den Brink. Met Aonia Domain (v. Mylord Carthago) was hij een tiende sneller dan de Britse Jodie Hall Mcateer met de Corland-dochter Mademoiselle-A. Doron Kuipers werd op Huberth B (v. Verdi TN) derde.

De kwalificatie voor de GP was een 1,45m-proef direct op tijd. Met startnummer 6 zette Dennis van den Brink direct de winnende tijd op de klokken. Met de elfjarige Frans gefokte merrie Aonia Domain snelde Van den Brink in 66,13 seconden over de finish en die tijd bleek niet meer in te halen.

Na de pauze was het Jodie Hall Mcateer die met de Corland-dochter Mademoiselle-A op 0,12 seconden achter Van den Brink eindigde en de tweede plaats pakte in 66,25. Op twee seconden achter de winnaar werd Doron Kuipers derde met de Verdi-nazaat Huberth B. En daar weer vlak achter kwam Suus Kuyten op de vierde plaats met Dallas Du Domaine Z (v. Darco). Onder de 28 foutlozen was ook Willem Greve die zijn Zypria S N.O.P. (v. Canturo) weer mee had na de reis naar Tokio.

Bron Horses.nl