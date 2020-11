Denver doet het opnieuw – Grand Prix winst voor Holly Smith

De Britse Holly Smith en haar KWPN'er Denver (Memphis x Chico's Boy) stapelen de successen op elkaar. Vandaag wonnen ze de Grand Prix van Vejer de la Frontera. De door Anton en Marleen Woertman gefokte Denver werd onlangs uitgeroepen tot het beste springpaard ter wereld.

In de Grand Prix bleven de twaalfjarige Denver en zijn amazone de Duitser David Will met C vier 2 (v. Cardento) voor. Derde was Denis Lynch en KWPN’er Cristello (v. Numero Uno). De wedstrijd telde mee als kwalificatieproef voor de Olympische Spelen.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Horsetelex