Derby Hamburg voor derde maal voor Lüneburg

De loodzware derby van Hamburg werd in de brandende zon een Duits feestje. Onder aanmoediging van de massa toeschouwers kwamen Nisse Lüneburg en Cordillo (v. Corrido) net voor Shane Breene en Can Ya Makan (v. Canturano) foutloos over de finish van de tweemans barrage. Lüneburg maakt daarmee een hattrick op deze 90ste editie van de fameuze Derby.

Met nog vier starters na hem was Shane Breene de eerste die erin slaagde alle balken boven te houden en ook de enorme afdaling in de Devil’s trench zonder weigeringen door te komen. Zijn Can Ya Makan hield het hoofd koel in het zoals altijd enorme parcours. Een flink aantal cracks waren de finish dicht genaderd zonder fouten, maar strandden dan toch op één van de laatste hindernissen na de uitputtingsslag bij dertig graden. Een paar anderen raakten onderweg de weg kwijt en reden simpelweg verkeerd.

Touchés

Tot grote vreugde van – en aangemoedigd door – het thuispubliek wist daarna ook de Duitse ruiter Nisse Lüneburg foutloos door het parcours te komen met Cordillo (v. Candillo). Lüneburg, die de derby twee keer eerder op naam schreef, maakte het met een paar flinke touchés wel erg spannend voor het volgepakte stadion.

Laatste starter Matt Sampson leek zich ook bij de barrage aan te sluiten nadat de onderscheidende stijlsprong met een grote stuiter in de lepels was blijven liggen. Maar iets verderop viel een rood hek om, tergend langzaam, nadat hij al een paar galopsprongen van de hindernis weg was. Het leverde uiteindelijk een barrage op tussen Sheen en Lüneburg, die in het voordeel van de Duitser uitpakte.

Uitslag

