Derby van Dinard voor Andres Vereecke, Pim Mulder vierde

De Belgische ruiter Andres Dinard heeft met zijn Holsteiner merrie Die Gute Folia (v. Diamant de Semilly) de Derby van Dianard gewonnen. Hij was niet alleen de snelste, maar ook de enige die alle balken boven liet. De Nederlander Pim Mulder werd vierde met Captain Z (v. Calvino Z).

Ondanks wat rommelige stukjes en een dikke touché op de plank na de steile helling, kon de Belg het derbyparcours helemaal zonder springfouten afleggen. Zoals altijd zaten er een paar interessante uitdagingen in, zoals te zien is in de video van de winnende combinatie.

De tweede prijs was voor de Ier Dermott Lennon met Gelvins Touch (v. Touchdown), Thomas Rousseau werd derde met Ascot des Ifs (v. Quick Star).

Uitslag

Bron: Horses.nl