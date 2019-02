Derde GP-overwinning op rij voor Carambole-dochter Fecybelle

In Sopot won Shane Carey al twee 2* Grand Prix' achter elkaar met de Carambole-dochter Fecybelle. Gisteren zette de Ier de uitstekende vorm voort met het fokproduct van Jan Greve door de 2* Grote Prijs van Aarhus/Vilhelmsborg te winnen. Carey snelde met de negenjarige merrie drie seconden sneller over de finish dan de nummer twee Benedikte Serigstad Endresen uit Noorwegen op Lieschen (v. Lord Pezi).

Twaalf combinaties drongen door tot de barrage van de 1,45m-Grand Prix. Shane Carey sprong met de uiterst voorzichtige en snelle Fecybelle naar een tijd van 35,84 seconden. Niemand kon hier aan tippen en de zege was voor de Ier. De negenjarige Carambole-dochter is in augustus pas aan haar internationale carrière begonnen onder Shane Carey. Jan Greve’s fokproduct werd destijds aangeschaft door de Olympische amazone Maria Gretzer die nog steeds de eigenaresse van het paard is.

Benedikte Serigstad Endresen eindigde haar barragerit op Lieschen in 38,94 seconden en dat was goed voor de tweede plek. Daarna kwamen Deense combinaties tot en met de zevende plaats. Søren Møller Rohde was daarvan de beste met de in Denemarken goedgekeurde Franse hengst Todt Un Prince Ask (v. Baloubet du Rouet) op de derde plek.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl