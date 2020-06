Derde nieuwe paard voor Abdel Saïd deze maand

Na Oak Grove's Laith (v. London) en Anne-Liza Makkinga’s Go For It B (v. Eldorado van de Zeshoek TN) heeft Abdel Saïd een derde springpaard in amper twee weken toegevoegd aan zijn collectie. De tienjarige H&M Kirlo van den Bosrand (v. Cardento) verhuist van Peder Fredricson naar de stallen van de Egyptenaar.

Peder Fredricson had de Cardento-zoon Kirlo van den Bosrand sinds begin 2019 onder het zadel. De Zweed stuurde de tienjarige ruin verscheidene malen in de prijzen waaronder zeges in Stockholm, Gothenburg en Valkenswaard. In februari was het paar nog negende in de 5*-Grand Prix in Bordeaux.

Abdel Saïd zei tegenover World of Showjumping blij te zijn met het paard: “Ik denk dat Kirlo mij goed past. Hij is een klein, bloedtype paard en hij heeft al veel goede dingen laten zien onder Peder.”

Bron World of Showjumping