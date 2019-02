Derde overwinning in wereldbekercyclus voor Daniel Deusser

De laatste etappe in de wereldbeker voor de West Europese springruiters kwam gisteravond in Bordeaux op naam van Daniel Deusser. Na Verona (met Calisto Blue) en Madrid (met Tobago Z) werd het de derde zege voor de Duitser. Ook in Bordeaux was de elfjarige Tobago Z zijn partner. In de spannende barrage verwees Deusser de Belg Gregory Wathelet en Iron Man van de Padenborre (v. Darco) naar de tweede plek. Maikel van der Vleuten had met Verdi TN (v. Quidam de Revel) een pechfout en werd veertiende.

Zes ruiters wisten foutloos te blijven over het zware parcours van Jean-Francois Morand. In de barrage moest de Belgische Celine Schoonbroodt-de Azevedo met Cheppetta (v. Chepetto) het spits afbijten. Ze kreeg een balk en eindigde uiteindelijk als enige met vier strafpunten op de zesde plaats.

Mathy als eerste nul

Na Schoonbroodt bleef haar landgenoot Francois Mathy Jr op Uno de la Roque (v. Numero Uno) fouloos en zette de tijd op 50,96 seconden. Ook de Noorse Marie Valdar Longem, nummer 621 op de wereldranglijst, hield de lei schoon met Si la Sol de Greenbay Z (v. Schilling), maar was met 53,14 seconden beduidend langzamer.

Terug na blessure

Gregory Wathelet zette de tijd echt op scherp. Op zijn uiterst voorzichtige Darco-zoon Iron Man van de Padenborre dook hij maar liefst bijna drie seconden onder de tijd van zijn landgenoot Mathy. De hengst is net terug na een lange blessureperiode. Eduardo Alvarez Aznar deed op Rokfeller de Pleville Bois Margot (v. L’Arc de Triomphe) een moedige poging om die tijd te verbeteren, maar de Spanjaard bleef steken op 49,16 seconden.

‘Nog nooit zo’n seizoen gehad’

Maar er was geen kruid gewassen tegen de in vorm zijnde Daniel Deusser. Op de lange lange lijnen benutte de Duitser van het galoppeervermogen van Tobago Z en zonder ook maar ergens de voet van het gaspedaal te halen zette hij de winnende tijd van 46,37 seconden op het scorebord. “Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit een seizoen als dit gehad”, reageerde Deusser. “Niet alleen de drie overwinningen maar ook de vierde plaats in Leipzig en de derde in Amsterdam, het is gewoon geweldig!”

Balkje voor Verdi TN

Maikel van der Vleuten was samen met Vader Eric in Bordeaux. Maikel kreeg een balkje met zijn ‘Paard van het Jaar’ Verdi TN en werd veertiende. Eric had er twee af met Wunschkind 19 (v. Casall) wat hem op de 20ste plek deed belanden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht FEI