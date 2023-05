Derde plaats voor Gert Jan Bruggink in GP Sentower Park

In Opglabbeek eindigden de Ieren vandaag bovenaan in de Grote Prijs over 1,45 m. De eerste plek was voor Seamus Hughes Kennedy met Esi Ali (v. Stakkato Gold). Zijn landgenoot Jason Foley werd tweede met Lyonel D (v. Little Joe), de NRPS-ruin die we nog van Frank Schuttert kennen. Gert Jan Bruggink werd derde met de negenjarig Vigalio Sho Z (v. Vigo d'Arsouilles).