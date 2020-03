Designer van Bettina Hoy naar 15-jarig eventingtalent

De zestienjarige ruin Designer (v. Dali X), die met Bettina Hoy onder meer in Badminton en Lühmuhlen succesvol was, gaat naar de 15-jarige Antonia Peiss. Peiss is al succesvol in de internationale ponyeventing. De jonge Duitse amazone houdt van leerpaarden, want ze springt al een tijdje succesvol met de inmiddels twintigjarige KWPN'er Tobalio (v. Numero Uno), die met onder meer Albert Voorn en Abdullah Al Sharbatly op het hoogste niveau presteerde. De twee toppaarden worden nu stalgenoten.

Omdat Hoy zich vorig jaar vooral op haar taak als bondscoach van het Nederlands eventingteam heeft geconcentreerd, werd Designer in 2019 uitgebracht door Dirk Schrade. Hij reed de bruine onder meer naar een tweede plaats in de korte driester in Kronenberg.

Antonia Peiss werd vorig jaar derde bij de Duitse pony-eventingkampioenschappen. De pony waarmee ze zo succesvol was, Diabas, is onlangs overleden.

Bron: St-Georg / Horses.nl