Deusser ontvangt twee prijzen voor Scuderia 1918 Tobago Z in Wellington

Daniel Deusser had zijn witte rijbroeken allang in zijn koffer gepakt op de voorlaatste dag van het World Equestrian Festival in Wellington. De Duitser verscheen niet aan de start van de laatste 4* GP van de wedstrijd, maar mocht nog wel twee prijzen in ontvangst nemen voor de prestaties van zijn toppaard Scuderia 1918 Tobago Z (v.Tangelo vd Zuuthoeve) gedurende het festival de afgelopen weken.

De eerste prijs die Deusser voor de hengst in ontvangst mocht nemen, was de Harrison Cup Perpetual Trophy. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de paarden die de beste resultaten neer hebben gezet en is dus meer een teamprestatie. De paarden van Stephex Stables hadden overall de beste resultaten met Tobago Z als aanvoerder. De andere prijs was de Simba Run Perpetual Trophy van Laura Kraut. Deze prijs wordt uitgereikt aan het paard dat op het hoogste niveau in al die weken het beste gepresteerd heeft. Ook deze prijs ging naar de Tangelo van de Zuuthoeve-zoon. Deusser nam de prijs in ontvangst zonder de echte winnaar, Scuderia 1918 Tobago Z. De hengst was al weer terug op stal bij Stephex Stables in België.

Bron: Spring-Reiter.de/Horses.nl