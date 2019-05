Deusser snelt naar winst in eerste GCL ronde in Hamburg

De eerste ronde van de Global Champions League kwam vanmiddag op naam van Daniel Deusser. De Duitser hield de Amerikanen Margie Goldstein-Engle en Lauren Hough makkelijk op achterstand. Het team van New York Empire gaat na de eerste ronde aan de leiding in de teamcompetitie voor de Miami Celtics en Madrid in Motion.

Deusser klokte met Killer Queen VDM (v.Eldorado vd Zeshoek) in het 1,55m direct-op-tijd parcours een tijd van 70,66 en reed daarmee bijna drie seconden sneller dan de nummer twee. Deusser pakte de overwinning en mocht 15.000 euro in ontvangst nemen. Margie Goldstein-Engle en Dicas (v.Diarado) kwamen binnen in 73,43 seconden en moesten in Deusser hen meerdere erkennen.

Top vijf

Lauren Hough kwam met de KWPN’er Waterford (v.Coolcorron Cool Diamond) precies anderhalve seconde later binnen in 74,93, en werd daarmee derde achter haar landgenote Goldstein-Engle. Malin Baryard-Johnsson eindigde met H&M Indiana (v.Kashmir vh Schuttershof) als vierde voor Scott Brash en zijn KWPN’er Hello Senator (v.Carambole). Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van Bart Bles. De Nederlander reed met Israel vd Dennehoeve (v.Thunder vd Zuuthoeve) foutloos, maar viel met een 14e plaats net buiten de prijzen.

Teams

Bij de teams staat New York Empire op de eerste plaats met teamleden Scott Brash en Hans-Dieter Dreher. Brash werd vijfde in de proef en Dreher (Embassy II) achtste. De Miami Celtics ruiters Shane Breen (Ipswich vd Wolfsakker) en William Whitaker (RMF Cadeau de Muze) hielden beiden de nul op het scorebord en staan tweede. Eduardo Alvarez Aznar (Rokfeller de Pleville Bois Margot) reed foutloos voor Madrid in Motion, terwijl teamgenoot Michael G Duffy (Lapuccino 2) vier strafpunten moest noteren. Madrid in Motion eindigde daarmee als derde in de eerste ronde.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl