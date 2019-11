Devos en Apart struikelen naar overwinning in WB Stuttgart

Met een wat moeizaam rondje, met daarin een extra galopsprong en kleine schuiver, knalde de Belgische springruiter Pieter Devos naar de wereldbekerwinst. Devos won deze GP vorig jaar ook al met met Apart (v. Larino). De tweede plaats was voor Steve Guerdat had Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly). Scott Brash was derde met Hello Senator (v. Carambole).

Devos bleek na afloop helemaal verbaasd met zijn winst: “Ik ben heel blij, vorig jaar was Stuttgart zijn eerste winst in een Wereldbekeretappe en nu winnen we opnieuw! Apart heeft bovendien wat vakantie gehad na de zomer en dit was weer zijn eerste wedstrijd. Ik zag Steve (Guerdat, red) bij het losrijden en ik zei toen ‘dat lukt me niet hoor, zeker niet op zijn eerste wedstrijd na de vakantie’. Dus ik heb maar gewoon mijn eigen ding gedaan. Omdat ik al een extra galopsprong had in het begin en ook nog die glijpartij kreeg, dacht ik dat ik tweede of derde zou worden. Dus ik was helemaal verbaasd toen ik na de laatste hindernis opkeek en de tijd zag!”

Verloop barrage

Eerste starter in de elfkoppige barrage was de Ier Richard Howley, die met KWPN’er Chinook (v. Tygo) al bijna over de kop ging na de tweede hindernis. Hij kon daarna wel weer in het ritme komen maar kreeg alsnog een balk. Hij leek wel vrij snel te gaan met zijn 45,56 seconden en gaf de anderen dus iets om zich op te richten.

Derde starter Steve Guerdat leek er met Venard de Cerisy op gebrand om de lijnen kort te houden. Dat lukte goed, met strakke wendingen naar de enorme Mercedes-oxer en na de smalle muur, maar de Zwitser leek zelf na afloop niet helemaal tevreden met zijn foutloze ronde in 45,87. Hij reed hoofdschuddend de ring uit.

Scott Brash kon er met zijn tienjarige KWPN’er Hello Senator (v. Carambole) in elk geval net niet aankomen. Zijn soepele en foutloze ronde eindigde na 46,05 seconden. Vervolgens bewees Eduardo Alvarez Aznar wel dat het sneller kon, al had de Spanjaard wel een balk met Rokfeller de Pleville Bois Margot (v. L’Arc de Triomphe). Het verklaarde wel het schuddende hoofd van Guerdat na zijn ronde, zeker omdat Aznar nadat zijn balk viel niet meer het uiterste vroeg van zijn ruin en toch in 45,20 aan de streep kwam.

Pius Schwizer kwam met Cortney Cox ook foutloos aan de meet, maar nam een sprong meer in de eerste lijn en moest onderweg ook nog een keer remmen. De vos sprong wel geweldig in deze wedstrijd, maar liet 46,25 seconden noteren. De Zwitser viel daarmee uiteindelijk net van het podium.

Pieter Devos en Apart reden vervolgens een nogal onrustige ronde, waarin de grote vos ook een keer weggleed, maar het lukte hen toch om over Guerdat heen te gaan. De winnaar van vorig jaar finishte in 45,35 seconden.

Een-na-laatste starter Philip Weishaupt ging er vol voor. Met zijn fenomenaal springende en zeer enthousiaste Che Fantastica (v. Check In) nam de Duitser zeer risicovolle bochten en reed hij met veel tempo. Tot grote teleurstelling van het Duitse publiek ging toch de laatste balk eraf, maar Weishaupt kreeg wel een daverend applaus voor zijn rijderij en zijn zeer juist genaamde paard. De klok stopte op 43,63 seconden. Het kon dus echt veel sneller…

Maar toen laatste starter Daniel Deusser vervolgens een vroege balk kreeg met de negenjarige Killer Queen VDM (v. Eldorado van de Zeshoek) was de strijd gestreden en mocht Pieter Devos de volle mep aan wereldbekerpunten gaan ophalen. Hij won dit voorjaar ook al met Apart de GP in Stuttgart.

Greve strandt in basisparcours

In het basisparcours was de driesprong de scherprechter. De combinatie stond op vier galopsprongen van een witte oxer en dat was niet voor alle paarden even goed in te schatten. Als de eerste sprong van de drie nog gehaald werd ging vervolgens vaak de middelste oxer aan flarden.

Ook Willem Greve zag met Zypria (v. Canturo) een balk vallen in ronde één en ging dus niet door naar de barrage.

Tussenklassement wereldbeker

Na vijf wedstrijden gaat Steve Guerdat nog altijd aan de leiding, met 7 punten voorsprong op DeVos, die een flinke klim in het klassement heeft gemaakt. Scott Brash staat derde. Beste Nederlander is vooralsnog Marc Houtzager, die vandaag niet aan de start verscheen. Hij staat nu 17e. Er zijn nog negen etappes te gaan. De volgende is over twee weken in Madrid.

