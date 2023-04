Devos- Poels, Jochems en Morssinkhof in top vijf 1,45m Kronenberg

Caroline Devos- Poels, Kevin Jochems en Skye Morssinkhof hebben goede zaken gedaan in de eerste 1,45m rubriek in Kronenberg. In de kwalificatie voor de Grand Prix reed Caroline Devos- Poels naar het beste Nederlandse resultaat en moest alleen de Belg Frederic Vernaet voor laten. Kevin Jochems tekende voor het vierde resultaat terwijl Skye Morssinkhof vijfde werd.

Tegen Frederic Vernaet bleek geen kruid gewassen. Hij wist maar liefst 74 combinaties achter zich te laten door Okina van de Bien (v. Toulon) als enige onder de 67 seconden naar de finish te sturen. De combinatie kwam in 66.97 seconden door de finishlijn gereden en verzilverde daarmee de overwinning. Caroline Devos- Poels had drietiende meer nodig om haar Milona van het Speienhof (v. Chopard Vdb Z) naar de finish te sturen. De combinatie werd in 67.26 seconden tweede.

Zascha Nygaard Andreasen nestelde zich nog tussen Devos- Poels en Kevin Jochems in. Jochems stuurde Gijs (v. Kashmir Van Schuttershof) op zijn beurt in 70.33 seconden naar de finish en werd vierde. Skye Morssinkhof wist eerder op de dag al de 7-jarige rubriek te winnen en deed ook in het 1,45m goede zaken. De amazone stuurde Baloubelle 5 (v. Baloubet du Rouet) naar de vijfde plaats. Willem Greve noteerde ook een nulronde en werd met Pretty Woman Van ‘T Paradijs (v. Vigo d’Arsouilles) nog negende.

Uitslag

Bron: Horses.nl