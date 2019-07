Dierenarts Wichers: ‘Warmte prima te hanteren’

In Veeningen is donderdagochtend al om zeven uur een begin gemaakt met het vervolg van CH de Wolden, het concours hippique dat nog tot komende zondag duurt. Het vroege aanvangstijdstip was gekozen om paarden en ruiters later op de dag, wanneer de temperaturen stijgen, te ontlasten.

Al voor negen uur werd de eerste winnaar gehuldigd, Danny Willems uit Oosteind. Hij won met Jagger de rubriek voor vijfjarige paarden om de Catering Van ’t Hooge Prijs. Als derde eindigde Samatha Bos uit het op een steenworp van Veeningen gelegen Zuidwolde met Jarino. Later op de dag werd Ruben Gerritsen winnaar van de Dierenkliniek Vinkenga Prijs, een wedstrijd met hindernissen van 1.20 m. De Brink Stables Prijs ging naar Hessel Hoekstra uit Lelystad, terwijl Michael Greeve uit Veeningen fraai tweede werd met Hennessy (Eldorado van de Zeshoek x Verdi Tn). Charlotte Philippe won aan het begin van de middag de laatste rubriek voor de pauze, de HBC Stal Prijs. Albert Zoer uit Echten legde met High Top (Namelus R x Burggraaf) beslag op de tweede plaats.

‘Een dier kan veel beter omgaan met de warmte’

Na de eerste vijf wedstrijden werd vanwege de omstandigheden het evenement stilgelegd tot donderdagavond 18.00 uur. Daarna gaat het evenement verder met de laatste twee rubrieken van de dag. Zorgen over het welzijn van de paarden bij deze temperaturen hoeft er volgens dierenarts Bert Wichers totaal niet te zijn. “Dieren kunnen veel beter tegen de warmte dan de mensen. Het probleem is echter, dat mensen hun eigen gevoelens projecteren op die van de dieren. Als iemand het erg warm heeft, denkt hij of zij dat het dier het op dat moment ook warm heeft. Maar een dier kan veel beter omgaan met warmte”, aldus Wichers, die in Dedemsvaart zijn praktijk heeft en is jaarlijks als veterinair aanwezig bij CH de Wolden. “Door sneller te gaan ademhalen voeren dieren de warmte veel beter af dan te mens. Denk maar eens aan honden, die veel sneller gaan ademhalen en hun tong uit de bek laten hangen. Paarden gaan ook sneller ademhalen om warmte af te voeren, waardoor ze het veel beter kunnen verdragen dan mensen.”

Vernevelaars

Overigens heeft de organisatie in Veeningen er alles aan gedaan om het voor mens en dier aangenaam te maken. Zo zijn er vernevelaars geplaatst, waar paarden verkoeling kunnen krijgen en ook ruiters maken daar soms gebruik van. Verder zijn de staltenten waar dat mogelijk is, open geslagen, zodat er luchtcirculatie kan komen. Ook zijn er veel extra elektrapunten in de stallen aangebracht, zodat ruiters en amazones hun stal kunnen voorzien van een ventilator. “Zoals hier op het concours met de omstandigheden wordt omgegaan is uitstekend. De warmte is prima te hanteren,” besluit Wichers.

‘Wat extra voedingssupplementen’

Ook ruiters zijn te spreken. Bert-Jan Zuidema uit Zuidwolde, al vele jaren actief bij CH de Wolden is positief. “De organisatie doet er veel aan en zelf kun je natuurlijk ook zorgen dat je paard alle aandacht krijgt. Maar ik denk dat de mensen zich er drukker over maken, dan de paarden er last van hebben. Ik zorg er bij dit weer wel voor dat de paarden direct na de proef wat extra voedingssupplementen krijgen, want ze verbranden nu extra en dus moet de energie aangevuld worden met natuurlijke middelen. En verder koel je ze, net zoals je zelf verkoeling zoekt”, aldus Zuidema, die in 2007 winnaar werd van CH de Wolden. Komende dagen hoopt hij zich opnieuw te plaatsen voor de Grote Prijs van zondag. “Ik heb voor die Grote Prijs hetzelfde paard mee als afgelopen zondag, Fleurabella V (v.Diarado). Ik hoop dat ik de kwalificatie door kom.”

Bron: Persbericht/Horses.nl