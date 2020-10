Diesel du Bois Madame verhuist van Zanotelli naar Emeric George

Begin oktober debuteerde de Fransman Emeric George met Diesel GP du Bois Madame (v. Cassius) in Oliva. De elfjarige sBs-hengst was onder Marlon Zanotelli succesvol met onder meer een tweede plaats in de GP van Helsinki vorig jaar. Diesel was niet het enige nieuwe paard voor George, hij debuteerde ook met Effect de l'Esprit Z en Calisco de Terlong in Oliva.

Diesel du Bois Madame is het eerste paard van 5*-niveau die Emeric George te rijden heeft gekregen. Hiervoor had de Fransman alleen jonge paarden opgeleid, waarvan enkele doordrongen tot op het hoogste niveau. De bij Zangersheide goedgekeurde hengst werd eerst gereden door onder meer Niels Bruynseels, William Whitaker, Mark Bluman en Piergiorgio Bucci voordat hij bij Marlon Zanotelli kwam. Onder de Braziliaan werd Diesel tweede in de Sires of the World GP in Lanaken en tweede in de GP van Helsinki.

Nog twee nieuwelingen

Naast Diesel kreeg Emeric George ook de beschikking over de negenjarige Effect de l’Esprit Z (v. Eldorado vd Zeshoek) die door Charlotte Bettendorf gereden werd, en het achtjarige talent Calisco de Terlong (v. Mylord Carthago). Calisco de Terlong was drie jaar op rij finalist op de Franse kampioenschappen voor jonge springpaarden.

