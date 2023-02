Dilasser wint WB Gotenburg, Smolders maakt het spannend

Marc Dilasser heeft de laatste Wereldbekeretappe in Europa, die van Gotenburg, op zijn naam geschreven. In Zweden won de Fransman met zijn snelle bruine Arioto du Gevres (v. Diamant de Semilly) op dik 3/10 van een seconde. Tweede werd Pius Schwizer uit Zwitserland met Vancouver de Lanlore (v. Toulon), derde was de Deense ruiter Lars Bak Andersen met de elastische merrie Ethene (v. Corrado I). Harrie Smolders werd zesde met Monaco N.O.P. (v. Cassini II) na een snelle vierfouter. Daarmee werd het nog heel spannend of hij Jur Vrieling mocht vergezellen naar de Wereldbekerfinale in Omaha...

Winnaar Marc Dilasser direct na afloop: “Ik ben heel blij, dit is mijn allereerste Wereldbekeroverwinning en dan nog wel op zo’n iconische plek als Gotenburg .Op dit niveau zijn alle ruiters heel snel, we hadden een plan en ik kon dat gelukkig ook uitvoeren. Je weet het natuurlijk nooit als eerste starter, maar het is een hele mooie dag.”

Barrage

Slechts vier combinaties mochten naar de barrage na een delicaat en lastig basisparcours. De barrage werd geopend door Marc Dilasser en Arioto du Gevres. De Fransman had in de pauze al had laten weten gewoon hard te willen rijden en dan maar af te wachten of het genoeg zou zijn. Dilasser ging inderdaad goed snel door het eerste deel, maar moest fiks corrigeren om de lastige gouden dubbelsprong goed door te komen. Dat lukte en ook de laatste lijn met zeven galopsprongen, eindigend in een grote stretch over de oxer, kwam hij foutloos door. De klok stopte op 41,02 seconden. Arioto had echt zijn best gedaan, zeker in de lastige dubbel.

Schwizer en Vancouver

De indrukwekkende hengst Vancouver de Lanlore leek onder Pius Schwizer in het eerste deel wat langzamer dan Dilasser en Arioto. Ook maakte het Zwitserse duo een grotere bocht naar de gele oxer, die als derde hindernis was opgesteld. Ze kwamen prachtig door de combinatie, en een snelle draai daarna maakte nog wel wat tijd goed. Het was echter niet genoeg om Dilasser in te halen: 42.35 seconden. Wel genoeg om een flinke sprong in het tussenklassement te maken en een ticket voor de finale veilig te stellen. Daarmee was de meest ervaren concurrent van Dilasser uitgeschakeld voor de dagwinst, maar de twee overgebleven Deense combinaties hadden wel het Zweedse publiek aan hun zijde en ook Darc de Lux had in de basisronde met Andreas Schou al veel indruk gemaakt. De bruine blijft wel iets langer boven de sprong dan Arioto. Schou en zijn paard raakten nu ook een gouden balk en waren uitgeschakeld voor de overwinning, wel een snel rondje in 41,66.

Ethene

De elastische 11-jarige Holsteiner die als laatste de ring in kwam was een beetje de outsider. Ethene is wat springerig in de ring, maar heeft veel vermogen en huppelt vrolijk over alles heen. Het was pas haar tweede Wereldbekerwedstrijd. Andersen pakte de binnenbocht naar de gele oxer en kwam goed naar de combinatie waar een balk in de lepels trilde maar wel bleef liggen. Andersen kon niet hard genoeg aanzetten voor de laatste lijn en moest een seconde toegeven op Dilasser: derde plaats. Een fantastische prestatie met dit relatief onervaren paard.

Nagelbijten voor Smolders

De basisomloop was zeker lastig te noemen. Met name aan het einde, waar een delicate combinatie van goudkleurige steilsprongen stond (eentje wateroverbouwd) gevolgd door een enorme azuurblauwe oxer, met ook een glimmend blauw plasticje eronder. Veel topcombinaties konden niet de nul houden, waaronder de gehele Zweedse delegatie, die toch met een boel springkanonnen was uitgerukt. De gebroeders Fredricson met hun toppaarden zagen balken vallen en ook de opkomende Wilma Helsström hield niet al het hout hoog. Dit tot teleurstelling van de goed gevulde tribunes. Harrie Smolders reed een uitstekende ronde met een mooie verlenging naar de gele oxer, maar ook deze enige Nederlandse combinatie kreeg een balk op de insprong van de gouden combinatie. Daarna sprongen de twee nog bijna het vlaggetje van de laatste oxer, maar de snelle vierfouter kón genoeg zijn voor een finaleplaats in Omaha, al was dat wel afhankelijk van wat de laatste ruiters en de barragecombinaties zouden doen. Smolders werd uiteindelijk zesde in de einduitslag. Officieel mogen de beste 18 combinaties uit de West-Europese Divisie naar Omaha. Smolders stond 25e na Bordeaux en klom in Gotenburg op naar plek… 19. Toch stond er een Q van Qualified bij zijn naam in het eindklassement dat in Gotenburg op het scherm te zien was. Dus waarschijnlijk kan het ticket over de plas geboekt worden! Jur Vrieling staat negende in het eindklassement en mag dus zeker naar de finale.

Uitslag Gotenburg

Eindklassement WB West Europa

