Dinja van Liere maakt officieel wedstrijddebuut springen

Ze heeft al even kunnen oefenen maar dit weekend was het dan zo ver: Dinja Van Liere maakte haar officiële springdebuut met Winston Jumper R (v. Cantos) in de 1.00m. Een balkje op de laatste hindernis weerhield de amazone van een topklassering maar dat mocht de pret niet drukken. ''Ik was stiekem al best blij dat ik aan het einde was gekomen.''

Het springen gaat Dinja van Liere bijzonder goed af. De amazone houdt zich al een poosje bezig met de springsport en nam de 20-jarige Winston Jumper R eerder dit jaar al mee op oefenparcours. Op de hengstenshow van Stal Brouwer kon ze nog even oefenen met Emir R (v. Colman) en gisteren was het dan zover: de amazone maakte haar officiële B-debuut. ”Helaaaasss helaaasss een balkje op de allerlaatste hindernis maar dat mag de pret niet drukken! Ik was stiekem al best blij dat ik aan het einde was gekomen! De B is toch nog best hoog! Ok volgende keer gaan we het nog een keer proberen!”

Bron: Instagram