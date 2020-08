Directeur de Peelbergen Ruysen op lokale tv: ‘Alle topcombinaties aanwezig’

Deze dagen is het Equestrian Centre de Peelbergen voor de eerste keer het toneel van het Nederlands kampioenschap springen. Reden voor een lokale tv-ploeg om te gaan kijken. "Door coronatijd zijn er andere grote wedstrijden geannuleerd waardoor wij alle topcombinaties uit Nederland deze week hier mogen verwelkomen", vertelt algemeen directeur Ken Ruysen.

Bekijk hieronder het filmpje wat de lokale tv zender Horst aan de Maas TV maakte op de eerste dag van het NK op de Peelbergen. Aan het woord komen de algemeen directeur Ken Ruysen, een trainer en een ruiter. Het gaat over de regelgeving omtrent het coronavirus en natuurlijk de extreme hitte. En zoals iemand opmerkt: “Gelukkig dat we de indoor erbij hebben, we kunnen naar binnen, dus we hebben met warmte eigenlijk niets te maken.”

Bron Facebook Equestrian Centre de Peelbergen