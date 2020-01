Doklahoma VDL wint Grand Prix-kwalificatie in Sharjah

Mohammed Ghanem Al Hajri won gisteren met Doklahoma VDL (v. Baloubet du Rouet) voor eigen publiek de Grand Prix-kwalificatie. Op de 3*-wedstrijd in Sharjah bleef Al Hajri de Duitser David Will met Darius de Kezeg (v. Darco) nipt voor. Op de derde plaats eindigde Tina Lund met Cloi (v. Quirado).

In december had Mohammed Ghanem Al Hajri de twaalfjarige merrie Doklahoma VDL weer opgepakt na een rustperiode van een paar maand. Het fokproduct van de de VDL Stud had alweer een derde en vijfde plaats gehaald over 1,45m-parcoursen. Ook de kwalificatieproef van gisteren ging over 1,45m en Al Hajri was in de tweede fase de snelste foutloze met de dochter van Baloubet du Rouet in een tijd van 34,39 seconden.

Het werd een nipte zege voor de ruiter uit de Arabische Emiraten want David Will zat hem dicht op de hielen. De Duitser klokte met Darius de Kezeg een tijd van 34,52 seconden. En ook de Deense Tina Lund zat er met Cloi dichtbij met de tijd van 34,57 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Spring-reiter.de