Don Diablo HX zet carrière voort in Engeland

Michel Hendrix zal het voortaan moeten stellen zonder zijn Grand Prix-hengst Don Diablo HX (v.Vittorio), met wie hij menig sportief succes beleefde. Stal Hendrix heeft de zelf gefokte KWPN-goedgekeurde hengst voor de sport en fokkerij verkocht naar Engeland. Met zijn oudste nakomelingen timmert de Vittorio-zoon sterk aan de weg als vererver en blijft hij via diepvriessperma beschikbaar.

Bij de familie Hendrix kwam de in 2008 geboren Don Diablo HX tot mooie hoogtepunten in sport en fokkerij. In het najaar van 2011 werd hij als driejarige goedgekeurd bij het KWPN met 80 punten en vervolgens won hij onder Pieter Keunen de klasse L van de hengsten-competitie.

1.60m-niveau

Ook internationaal ontwikkelde de Vittorio-zoon uit de bekende Niki-stam zich onder Pieter Keunen heel positief, tot en met deelname aan de finale van het WK voor zevenjarige springpaarden. Vervolgens nam Michel Hendrix de vos-hengst over en groeide Don Diablo HX door tot het hoogste niveau. Al op negenjarige leeftijd debuteerde hij op 1.60m-niveau en tot hun internationale successen behoort onder meer de tweede plaats in het 1.50m Championat van CSI3* Redefin. Drie jaar geleden won hij de 1.40m VHO Trofee op de KWPN hengstenkeuring, en vorig jaar kwam daar de overwinning in de 1.50m Grote Prijs bij.

Grote verervingskracht

Zeker zo opvallend zijn de fokkerij resultaten van Don Diablo HX. Uit een beperkt aantal nakomelingen, waarvan de oudste in 2013 geboren zijn, heeft hij al een heel stel spraakmakende talenten geleverd. Op de Nationale Merriekeuring leverde Don Diablo HX met Irmette Balia PJ en Jauanda T tweemaal de reservekampioen, en afgelopen jaar eindigde zijn dochter K-Tanagra, de derde Limburgse CK-kampioene op rij, als vierde in Ermelo. Bij het KWPN is vorig jaar de beloftevolle hengst Kardinaal HX goedgekeurd met 81 punten. Ook in de jonge paardenrubrieken gooien jonge Don Diablo’s hoge ogen. Zo komen de opvallende toekomsttalenten Jet de Diablo, Illusion en Jelsina HX op 24 september onder de hamer in de hoog aangeschreven Dutch Sport Horse Sales.

‘Een keer een beslissing maken’

“Don Diablo HX heeft voor ons altijd een bijzondere waarde gehad en ik ben heel gek van zijn nakomelingen. Dat we maar liefst drie Don Diablo’s hebben geselecteerd voor onze veiling zegt eigenlijk alles al, want we hebben de lat heel hoog liggen. Toch is het ons vooralsnog niet gelukt om de fokkers voldoende te overtuigen van zijn grote meerwaarde als vererver en dan moet je toch een keer een beslissing maken”, vertelt Paul Hendrix. “Wat hierin ook zeker een rol heeft gespeeld is dat Don Diablo HX bij een goede ruiter terecht gaat komen en we verwachten nog zeker van hem te horen. Daarnaast hebben we voor de toekomst goede afspraken kunnen maken voor wat betreft de fokkerij dus het boek is zeker niet dicht!” In Engeland zal de hengst behalve voor de sport ook voor de fokkerij ingezet worden. Bij Stal Hendrix blijft er diepvriessperma van deze in opkomst zijnde vererver beschikbaar.

Bron: Persbericht Stal Hendrix/Horses.nl