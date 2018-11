Doron Kuipers blijft prestatie na prestatie leveren in Spanje

Doron Kuipers blijft in topvorm. Kuipers werd vrijdag al tweede in de 1,45m Longines Ranking proef met Cukuta (v.Carthago) en ook zaterdag bereikte de ruiter in twee proeven het podium. In de 1,45m proef van zaterdag reed Kuipers Freestyle (v.Cantos) naar het podium en in de 1,40m rubriek Homer de Muze (v.Nabab de Reve).

In de 1,40m proef met barrage bereikten 14 combinaties de barrage en was het de Portugees Antonia Matos Almeida met Lumbumbo (v.Ludwig von Bayern) die er met de overwinning vandoor ging in een tijd van 30,91 seconden. Kuipers was net iets langzamer dan de Portugees, klokte 31,61 seconden en mocht de tweede trede van het podium bestijgen. Een derde plaats was er eveneens voor Matos Almeida, dit keer met Ganturana (v.Canturano).

1,45m Longines Ranking

In de Longines Ranking proef moest Doron eveneens maar één concurrent voor zich dulden. De Spanjaard Eduardo Alvarez Aznar legde met Dollar Girl (v.Dollar du Murier) het direct op tijd parcours af in 71,25 seconden en schreef daarmee de overwinning op naam. Kuipers noteerde met Freestyle een tijd van 72,44 en kon ook in deze proef de tweede prijs in ontvangst nemen.

