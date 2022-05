Doron Kuipers blijft winnen met Hannibal Style VK Z

Het 50ste CSI Eindhoven opende vanmorgen met de Youngster Tour voor zes- en zevenjarige springpaarden. De zege ging naar Doron Kuipers met Hannibal Style VK Z (Heineken VK x Calvino Z). Het is inmiddels tiende internationale overwinning voor het duo uit zeventien starts.

In maart sloot Doron Kuipers en Hannibal Style VJ Z, gefokt door en in eigendom van Stoeterij van Kleef, de Youngster Tour in Vejer de la Frontera af met drie overwinning. Vanmorgen ging het paar winnend verder in Eindhoven. De zesjarige zoon van Heineken VK, ook gefokt door Van Kleef, liep de tweede fase over 1,30m in 31,69 seconden.

Niels Kersten tweede

Kuipers was hiermee ruim een seconde sneller dan Niels Kersten met King’s Dream (v. Carinjo HDC) die in 32,75 seconden over de finish kwam. Philippa Wildfang Linde uit Denemarken werd derde op Sohn der Erde K (v. Salz der Erde) in 33,05 seconde.

