Doron Kuipers derde in Grand Prix, Devos en Apart naar winst

Met maar liefst 23 combinaties in de barrage bleef de 2* Grand Prix van Opglabbeek lang spannend. Uiteindelijk was het thuisruiter Pieter Devos die met zijn toppaard Apart (v. Larino) naar de winst reed. Tweede werd zijn landgenoot Tim Prouvé met Hocus Pocus van de Lucashoeve. De derde plaats was voor Doron Kuipers met Gallardo Csi (v. Ustinov).

Frank Schuttert werd met Kinky Boy van het Gildenhof (v. Nabab de Reve) achtste, dankzij een keurige foutloze ronde in 36,32 seconden.

Verloop barrage

De eerste nulronde in de barrage was van voor Victoria Gulliksen, die als tweede van start ging. De Noorse reed een safe rondje, met regelmatig een correctie. Het was duidelijk dat haar tijd van 36,27 verbeterd zou kunnen worden. Pim Mulder was de vierde starter in de barrage met Dywis HH (v. Toulon), hij bleef foutloos in 37,18 seconden met een paar mooie voorwaartse afstanden. Uiteindelijk was Mulder goed voor plaats elf.

Daarna zette de Noorse Benedikte Serigstad Endresen met haar Stenhaga Tulip Tattoo (v. Caressini L) de tijd een stuk scherper. De grote schimmel vrat het hout op en zette de toon voor de rest in een tijd van 35,82 seconden. Als een duveltje uit een doosje volgde daarna Will-O-The-Wisp T (v. Heartbreaker) met Adir Dias de Abreu die in 35,66 seconden direct de tijd weer verbeterde.

Het was veertiende starter Doron Kuipers, die een stukje later met de grote bruine Gallardo Csi plat door de bocht door het parcours ging om de klok op 35,19 seconden te stoppen. Kuipers bleef vervolgens een tijdje aan de leiding.

Topcombinatie

Tegen het einde van de barrage nam de Belgische topcombinatie Pieter Devos en Apart het echter ook nog op tegen de tijd van Kuipers. Beheerst en zonder veel spektakel kwamen de twee door het parcours om te eindigen met een fenomenale en snoeiharde laatste lijn. Het leverde een tijd van 34,86 seconden op, waarmee Devos de leiding over nam van Kuipers. Even later wurmde ook de Belg Tim Prouvé zich met een nogal opgewonden Hocus Pocus van de Lucashoeve nog op de tweede positie, dankzij een tijd van 35,13 seconden.

Overige Nederlanders

Beau Schuttelaar kreeg in de barrage een balk met Hulde G (v. Vigo d’Arsouilles). Zij liep net een klassering mis. Remco Been had op hindernis 1 van de barrage helaas al een balk met Holland van den Bisschop (v. Heartbreaker) en hield er halverwege het parcours mee op.

Uitslag

Bron: Horses.nl