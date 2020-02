Doron Kuipers en Fabulous pieken voor eigenaren

In de 1.45m Big Tour op het drie sterren CSI bij de Peelbergen gaf Doron Kuipers een optreden van formaat. Onder toeziend oog van de eigenaren van Fabulous (v.Harley VDL) liet de ruiter uit Mijnsheerenland 83 combinaties achter zich in de proef direct op tijd. “Hij deed het gewoon fantastisch,” reageert Kuipers blij.

Eigenaren Geert-Jan en Monique Markgraaff beamen dit. “Zowel Fabulous als Doron waren geweldig vandaag. Vorige week waren ze bij Jumping Amsterdam ook al in topvorm. Toen wonnen ze bijna twee proeven. Ze werden op vrijdag eerste en met een honderdste seconde verschil op zaterdag tweede. Dat was echt zonde met zo’n klein verschil, dus hier in de Peelbergen de eerste plaats winnen is weer een mooie goedmaker,” vertelt Monique.

‘Die wil ik!’

Geert-Jan vult aan: “We hebben Fabulous als tweejarige gekocht bij de fokker, Jan Diepman uit Dalfsen. Eigenlijk puur op zijn bloedlijn, want ik heb hem niet eens los zien springen. Er liepen zo’n vijftien paarden en ik wist het meteen, die wil ik!” Die keuze bleek een schot in de roos. Net als de beslissing om de tienjarige Harley VDL-zoon bij Kuipers onder te brengen.

Goede match

Sinds juni heeft de EK-ruiter de grote bruine ruin onder het zadel. Diens groom voorspelde toen al dat Fabulous een van de beste paarden bij haar baas op stal zou worden. En dat bleken geen loze woorden, de combinatie springt inmiddels van hoogtepunt naar hoogtepunt. “Ze zijn allebei een beetje brutaal, dan hebben ze gemeen,” gaat Geert-Jan verder. “En waar Faboulous soms wat druk kan worden in de ring, behoudt Doron de rust. We dachten dat ze een goede match zouden zijn en dat blijkt.”

Top vier

Achter Kuipers, met een tiende van een seconde verschil, eindigde Ier Harry Allen met Angela de Kreisker (v. Clinton) als tweede. Pieter Clemens stuurde voor België Lillebebegaards Amaflair (v. Amarone) naar het derde geld. Gerco Schroder nam met Glock’s Zaranza (v.Karandasj) plaats vier voor zijn rekening.

Thijssen aan kop

In het 1.40m dat eerder op de dag verreden werd finishte thuisruiter Mel Thijssen met Enrique (v. Tangelo van de Zuuthoeve) het snelst. In deze proef werd Doron Kuipers vierde met Centolina RB (v. Dobel’s Cento) en Albert Zoer vervolledigde de top vijf met Freedom (v. Larino).

