Doron Kuipers goed op dreef in Oliva

Met een derde plaats in de 1,40m Gold Tour en een tweede in de 1,40m Silver Tour deed Doron Kuipers goede zaken gisteren in Oliva. Kuipers reed de KWPN goedgekeurde hengst I Am Codex (v. Codex One) in de Gold Tour. In de Silver Tour was het succes met de Voltaire-zoon Gabri.

De eerste 1,40m-rubriek van gisteren was een kwalificatie voor de Grote Prijs in de Silver Tour. Doron Kuipers reed een foutloze ronde met de elfjarige Gabri in een tijd van 69,00 seconden. Halverwege de rubriek werd hij naar de tweede plaats verwezen door James Smith die de KWPN’er Good Friends (v. Mylord Carthago) in hoog tempo had rondgestuurd. 64,46 seconden was de winnende tijd van de Brit. Smith’ landgenoot Donald Whitaker werd derde op de KWPN’er Jean Couture (v. Arezzo VDL).

Gold Tour

In de 1,40m Gold Tour, ook direct op tijd, was de wedstrijd beslist. Victor Bettendorf had met Stroudwood Eldarado (v. Navardo) de winnende tijd van 64,43 seconden op het scorebord gezet. De man uit Luxemburg verwees Graham Babes naar plek twee, die even daarvoor met de merrie Caught Red-Handed PS (v. Conthargos) in 68,66 seconden was gefinisht. Doron Kuipers kon hierin geen verandering meer in brengen. Hij reed een goede foutloze ronde met de negenjarige hengst I Am Codex en kwam in 70,31 seconden over de meet, goed voor plek drie.

Bron Horses.nl