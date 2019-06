Doron Kuipers: ‘Het was afwachten wat hij zou doen’

“Je probeert ergens naar toe te werken en als het dan lukt, ja dan ben ik blij”, vertelt Doron Kuipers. De Zuid-Hollandse springruiter won vanavond op Outdoor Wierden de Medium Tour finale op 1.40/1.45m niveau met Calgary (v. Canturano). Hij rijdt het paard nog maar een krappe zes maanden.

In het Plegt-Vos Championat of Wierden gingen 45 combinaties de strijd aan en kwamen er twaalf terug voor de barrage. Doron Kuipers trapte als eerste af en reed direct de winnende tijd van 42.10 seconden. Remco Been kwam daar met 43.12 seconden het dichtst in de buurt met de beloftevolle Gouverneur (v. Eldorado van de Zeshoek) en werd tweede, voor de gisteren nog winnende Japanner Daisuke Fukushima, ditmaal op Chanyon (v. Chacco Blue). Ook Chantal Regter op Quilando (v. Quintender) en Jonathan Dixon op Guus-Geluk (v. Diarado) meldden zich weer voor een toppositie (vierde en vijfde prijs).

Dixon weer op 1

Over Jonathan Dixon gesproken, deze in Wierden bijzonder succesvolle Brit won in de ochtend de 1.35m rubriek op Fireball (v. Wittinger). De overige vier internationale rubrieken kwamen in Nederlandse handen, zoals de CSI1* Grote Prijs op 1.30/1.35m niveau voor Bart Haselbekke op Dorus (v. Sam R). Dennis van den Brink won een proef voor jonge paarden met Harina Touch W (v. Untouched), Britt Wiefferink was de beste in het 1.20m met Apourti (v. Quinar).

Afwachten

Doron Kuipers vertelt over zijn ervaringen in Wierden: “De eerste dag reed ik Calgary in het 1.35m met een tijdfoutje, gisteren hadden we een relaxed rondje in het 1.40m en dan moest het vandaag gaan gebeuren. Het was voor het eerst dat hij zo’n proef zou lopen. Afwachten wat hij zou doen. Ik had ‘m nog niet hard gereden, daar was hij nog niet naar toe. Hij wil heel voorzichtig zijn, dat was nu wel lekker. Volle petrol naar een hindernis heen rijden.”

De elfjarige ruin is van voormalige springruiter Wesley en zijn vader Theo Heijdens. “Echt concrete plannen hebben we nog niet. Kijken hoever we komen en wat mooie resultaten proberen te behalen. Dit is een begin, we zijn er nog lang niet. Ik heb wel fijne paarden op het moment, dan kun je vaak internationaal rijden. Ik probeer ze zo goed mogelijk in te zetten en op het niveau wat ze nu aankunnen. Niet overvragen, daar bereik je niks mee.”

Lekker uitblazen

Doron Kuipers heeft in Wierden ook zijn toppaard Charlie mee. “Om twee rondjes 1.30m te lopen. Even lekker uitblazen, niet steeds de ring in voor een dikke proef. Volgende week loopt hij de landenwedstrijd in Sopot en dan moet hij weer aan de bak. Het is denk ik goed om zo’n paard ook eens een relaxte wedstrijd te laten lopen zoals hier. Voor de Grote Prijs morgenmiddag start ik Ediamo. Die rijd ik sinds twee maanden. Een driesterren Grote Prijs komt nog wat te vroeg voor hem, maar een tweesterren moet lukken. Ja, ik heb maar drie paarden mee in Wierden. Liever iets minder paarden en alles goed voor elkaar, dan heel veel en het is allemaal net niks. Ook dat leer je vanzelf”, lacht hij.

Fijne eigenaren

Doron Kuipers brak op 1.60m niveau door op paarden van Stal Everse, zoals Zinius die in 2016 onder het zadel van Harrie Smolders terechtkwam. Ondanks verkochte paarden kwam hij niet zonder te zitten voor een Grote Prijs. “Waar de ene deur dicht gaat, opent wel weer een nieuwe denk ik altijd. Een paard moet op je pad komen. Als je op zoek gaat, vind je ze toch niet. Ik heb geluk met fijne eigenaren die in mij geloven, in de paarden en voor dat stukje sport gaan.”

De Grote Prijs van Outdoor Wierden gaat morgenmiddag om 15.00 uur van start. De livestreaming is te volgen via ClipMyHorse.

Uitslag

Bron: Outdoor Wierden / Horses.nl