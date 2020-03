Doron Kuipers met zelfgefokte I Like naar winst: ‘Ik ben er echt gek van’

Doron Kuipers stond in Kronenberg zijn mannetje met zijn zelfgefokte I Like v/h Heerenhuis (v. Dallas VDL). Met de zevenjarige hengst maakte Kuipers een spetterend GP-debuut. Het duo pakte de winst in de 1* Grote Prijs over 1m30.

“Ik heb hem vorige week voor het eerst internationaal gestart in Gent in het 1.20m en daarvoor heb ik hem misschien vijf keer nationaal in het 1.35m gereden. Dat hij meteen zou winnen in zijn eerste Grote Prijs is boven verwachting” vertelt de springruiter enthousiast over zijn nieuwe troef.

De tweede plaats in deze rubriek ging naar Rodrigo Giesteira uit Portugal, met de Beierse Emerald-zoon Emeralds Dream. Eddie Moloney uit Ierland werd derde met de Ierse merrie Cruicerath Flexianna (v. Flex A Bill).

‘Eén veulen per jaar’

“Ik fok maar één veulentje per jaar” vertel Kuipers. Deze kwam er een paar jaar geleden uit en ik ben er echt gek van. Ik had geen idee welke hengst ik zou gebruiken, maar de fokker van de merrie zei: “Je moet Dallas gebruiken. Ik heb de moeder, een merrie van Indoctro, zelf ook nationaal gesprongen. Dus ik wist wel een beetje wat ik kon verwachten. Helaas kan ik er niet nog een veulentje bij fokken. De fokker heeft haar inmiddels weer teruggekocht”.

Bron: Horses.nl