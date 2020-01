Doron Kuipers pakt 1m40 voor Verlooy en Van der Vleuten

De eerste internationale springrubriek op Jumping Amsterdam is gewonnen door Doron Kuipers. Met de tienjarige KWPN'er Fabulous (v. Harley VDL) pakte de Nederlander de Zegwaard Rioolontstopping Prijs, een vijfsterrenrubriek over 1m40. Eric van der Vleuten werd derde.

Met 54,30 seconden was Kuipers verreweg de snelste foutloze ruiter in de wedstrijd direct op tijd. Fabulous wordt sinds juli vorig jaar door Kuipers uitgebracht.

Tweede werd Jos Verlooy, die Fabregas (v. Zambesi TN) had gezadeld, eveneens een tienjarige KWPN’er. De Belg had er 57,10 seconden voor nodig om bij de finish te komen. Eric van der Vleuten en Kamara van’t Heike (v. Epleaser van’t Heike) kwamen op 58,05 seconden foutloos binnen.

Uitslag

Bron: Horses.nl

