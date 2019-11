Doron Kuipers snelt naar het podium op Jumping Indoor Maastricht

Doron Kuipers pakte vanmiddag een mooie podiumplek in de 4* 1.40m Roelofsen Horsetrucks Prijs. De Nederlander moest enkel Emil Hallundbaek en Dominique Hendrickx voor zich dulden in de prijsuitreiking. Bart Bles, Michel Hendrix, Leopold van Asten en Harrie Smolders eindigden ook in de top van het klassement.

Hallundbaek stuurde zijn Bel Star (v.Untouchable M) in het twee-fasen 1.40m parcours super snel rond in 25.18. Enkel Emile Tacken kon onder de tijd van de Deen duiken. Tacken klokte met Another Lady (v.Padinus) 24.57 seconden, maar moest die snelheid bekopen met vier strafpunten en viel terug in het klassement. Hallundbaek ging er met de winst vandoor. Hendrickx en Carla (v.Casall) kwamen nipt tekort voor de overwinning met een verschil van slechtst zeshonderdste van een seconde. Het Belgische duo finishte in 25.24 en moest in Hallundbaek hun meerdere erkennen.

Top van het klassement

De tijden van de top drie lagen erg dicht bij elkaar. Waar het verschil tussen de nummers één en twee slechtst 0.06 seconden was, was het verschil tussen de tweede en derde plaats maar 0.04 seconden. Doron Kuipers kwam met Fabulous (v.Harley VDL) door de finish in 25.28 en mocht als derde opstellen in de prijsuitreiking. Bart Bles viel met Gran Canyon van HD (v.Cartani) net naast het podium. Een tijd van 25.40 bezorgde het koppel een vierde prijs. Hendrix stuurde Fair Field (v.Zirocco Blue) naar een zesde prijs en van Asten (VDL Groep Urane de Talma) en Smolders (Une de l’Othain) tekenden voor de achtste en negende plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl