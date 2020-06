Doron Kuipers succesvol op ‘semi-CSI’ Sentower Park

In het Belgische Opglabbeek is dit weekend een semi-CSI verreden, een soort oefenversie van een internationale wedstrijd om alle professionele ruiters en hun paarden weer de kans te geven op gang te komen na de lockdown. Het evenement kende dezelfde rubrieken als een officieel CSI 2*. Doron Kuipers verzamelde linten in diverse rubrieken en werd in de GP over 1m45 vandaag tweede met zijn KWPN'er Fabulous (v. Harley VDL). Abdel Saïd won de wedstrijd met Venise du Reverdy (v. Quidam de Revel).

De derde plaats was voor Piergiorgio Bucci uit Italïe, die Naiade d’Elsendam Z (v. Nabab de Reve) gezadeld had. Sanne Thijssen werd vierde met Con Quidam (v. Quinar), Doron Kuipers was ook weer op de vijfde plaats terug te vinden met Gallardo CSI (v. Ustinov).

Alkema derde

Patrick Alkema reed met de merrie Fitonia naar de derde plaats in de tweefasenrubriek over 1m40 vandaag. Deze werd gewonnen door Mathieu Bourdeauhui met Katia de Muze. Mario Vermeire, ook uit België, werd tweede met Minneapolis van de Stenehei Z.

Lintjesregen tegen de klok voor Kuipers

Op zaterdag was Doron Kuipers uiterst succesvol in het 1m40 direct op tijd. Hij pakte de winst met Centoline RB (v. Cento), op 16/100 van Gaetan Stalpaert. Maar hij was ook vierde met Fabulous en vijfde met Gallardo CSI. Ook Robbert Ehrens wist zich tweemaal te klasseren in deze rubriek, op de zevende en achtste plaats.

In het 1m35 direct op tijd werd Kuipers zaterdag nog derde met KWPN-ruin Gabri (v. Voltaire). Lysanne Kruizinga was in deze rubriek net 2/100 langzamer met Erunella D (v. Veron)

Uitslag GP

Overige uitslagen

Bron: Sentower Park / Horses.nl