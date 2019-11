Doron Kuipers: ‘We hebben de juiste flow te pakken’

In de 1.40m GP-kwalificatie gaf Doron Kuipers het beste Nederlandse optreden. De Oranje-ruiter uit Mijnsherenland stuurde Fabulous in de een na snelste tijd rond in Kronenberg. Van de 89 combinaties reden voor de Hollandse driekleur ook Niels Bulthuis en Maikel van Mierlo zich bij de top vijf.

Kuipers debuteerde internationaal met Fabulous, een negenjarige ruin van Harley VDL, bop Outdoor Gelderland afgelopen zomer. “Daar won hij meteen een proef en eindigde nog twee maal bij de top drie. Vorige week reed ik hem hier in de Peelbergen voor het eerst in een twee ster Grote Prijs en toen liep hij ook foutloos, met slechts een balk in de barrage. Ik verwacht al veel van hem, maar hij blijft mijn verwachtingen alsnog overtreffen.”

‘Prima gelukt’

Khaled Abdulrahman Almobty reed in de twee fasen-rubriek net voor Kuipers zijn ronde. De Saudi zadelde voor de gelegenheid Dona Evita (v. Darco). “Deze ruiter reed zo hard, dat ik van te voren al wist dat ik die tijd niet zou kunnen kloppen. Dus het plan was een vlot rondje te rijden, zonder al te gek te doen. Dat is prima gelukt. Als ik die lijn vast kan houden dit weekend zou mooi zijn.” Kuipers finishte in 52,95, Almobty in 49,95. De derde plaats werd ingenomen door Niels Bulthuis. De Limburgse ruiter klokte met Genereux Fortuna (v. Wizzerd) driehonderdste van een seconde meer dan Kuipers (52,98). Anderhalve seconde meer stond er op de teller na de finish van Maikel van Mierlo en Follow Up (v. Andiamo) , goed voor plaats vier.

Bron: Horses.nl