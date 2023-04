Dramatische ontknoping NK Junioren, Hilde Veenstra kampioene

In de beslissende omloop in het NK voor Junioren verspeelde Thijmen Vos vanmorgen zijn koppositie. De ruiter uit Wierden kreeg met met I've Got the Key (v. Womanizer) kreeg een stop in de driesprong en liep 14 strafpunten op. Hilde Veenstra hield haar hoofd koel en pakte de titel met Gideon DLS (v. Corland). Het zilver ging naar Finn Boerekamp met Calindra 2 (v. Cornet Obolensky). Nick Nanning klom met Bandia (v. Clinsmann) op naar de derde plek.

De derde omloop had een spannend verloopmede door de mentale druk die op de ruiters lag. Nick Nanning leek goed tegen de druk bestand. Hij won gisteren en vandaag flink terrein terug met de Holsteinse merrie Bandia. Vanmorgen pakte hij met een uitstekende nulronde de dagprijs, foutloos over twee manches, en in het klassement bleef hij op 2.41 strafpunten staan. Uiteindelijk bleek dat goed voor het brons.

Ook Finn Boerekamp reed Calindra 2 foutloos rond over het pittige parcours van Louis Konickx. Hij werd vierde in het dagklassement, met een tijdfout in de eerste manche en nul in de tweede. Maar belangrijker, met de 1.81 strafpunten in totaal was het zilver in het kampioenschap voor hem.

Hilde Veenstra reed de tweede manche op safe en liep met Gideon DLS een tijdfout op, maar bleef Boerekamp nog voor met een totaal van 1.59. Veenstra moest toen afwachten wat de titelfavoriet Thijmen Vos zou gaan doen.

Vos had al uitstekende nulrondjes laten zien in Deurne met I’ve Got the Key. Maar voor de ruiter uit Wierden ging het in de combinatie mis. Een weigering en daarna nog spring- en tijdfouten wierp Vos terug met 14 strafpunten naar de tiende plek.

Jorinde Dolfijn deed voor de dagprijs goede zaken met twee foutloze manches op Ithaca (v. Canabis Z). De amazone werd tweede en in het kampioenschap vierde.

Klik hier voor de uitslag van het derde onderdeel.

Klik hier voor de uitslag van het kampioenschap Junioren.

Bron Horses.nl