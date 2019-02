Drie KWPN’ers in top vijf 1,45m Leon

Voor de North American Western Sub League is dit weekend Leon de locatie waar de Wereldbeker verreden wordt. Donderdag kwam de Wereldbeker kwalificatie op naam van Franciso Pasquel en Coronado (v.Cassini I). Vrijdag was de hoofdrubriek een 1,45m proef met barrage. In de rubriek kwalificeerden de KWPN'ers Jack White (v.Casco), Fabio (v.Van Gogh) en Floriona (v.Harley VDL) zich bij de beste vijf.