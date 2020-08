Drie KWPN’ers in top vijf nationale GP Wellington, Creedance voert de lijst aan

Afgelopen weekend werd in Wellington een nationale wedstrijd gehouden en deze werd op zondag afgesloten met een 1.45m Grand Prix. Deze viel in handen van de altijd razendsnelle Kent Farrington. Dit maal was de KWPN'er Creedance (v.Lord Z) het paard waarmee hij won. Naast Creedance eindigden er nog 2 KWPN'ers in de top 5. Ben Maher's Explosion W (v.Chacco-Blue) en Kim Farlinger's Stanley Stone (v.Karandasj) eindigden als vierde en vijfde.

10 van de 37 combinaties wisten het basisparcours zonder fouten door te komen. In de barrage zette Farrington met Creedance een tijd neer die niemand kon verslaan. Een tijd van 42.75 bracht de Amerikaan de overwinning. Joao Eduardo Ferreira de Carvalho kwam nog het dichtst in de buurt van Farrington. De Braziliaan stuurde Volt du Thot (v.Mozart des Hayettes) rond in 44.98 seconden en mocht als tweede opstellen.

Top van het klassement

Sophia Studd was de amazone die het podium compleet maakte. De Amerikaanse deed er met Holsteins Matina (v.Party Dance) 47.23 seconden over en werd hiermee derde. Ben Maher en Explosion W gingen voor een foutloze ronde en namen onderweg de tijd. Het duo finishte in 53.96 en vielen net naast het podium op de vierde plaats.

Kim Farlinger stuurde haar Stanley Stone, gefokt door J.S. en A.N. Pol de Jong, wel snel rond in het barrage parcours. Dit resulteerde in een mooie snelle tijd van 44.13 seconden, maar moest die snelheid bekopen met een fout. Toch eindigde Farlinger nog als vijfde in de proef.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl