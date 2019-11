Drie maal Wilhelmus in Lichtenvoorde: Veenstra, Joosten en van Sprang boeken winst

Op de tweede dag van het jeugdweekend op Lichtenvoorde klonk maar liefst drie keer het Nederlands volkslied door de hallen van de familie Morssinkhof. Hilde Veenstra stond op kop in de gecombineerde Junioren en U25 Small Tour, Joosten mocht voorop in de ereronde van de U25 Medium Tour en Roos van Sprang voerde de Children Small Tour aan. Alleen de in de Junioren Medium Tour klonk het Britse volkslied voor Nicole Lockhead Anderson en werd Meike Zwartjens tweede.

Veenstra gaf net als haar broer gisteravond haar concurrenten het nakijken. De amazone stuurde After Pleasure Toltien (v.For Pleasure) meer dan een seconde sneller dan de nummer twee. De tijd van 54.14 seconden was genoeg voor de Nederlandse om er met de winst vandoor te gaan. Hanna de Vries eindigde met Numero’s Diamond op een mooie tweede plaats met een tijd van 55.41 voor Babette Haanschoten die met Athene (v.Quattro) derde werd. Senna Evers pakte nog een vierde prijs mee met Elcapone M (v.Baloubet du Rouet).

U25 Medium Tour en Children Small Tour

Tani Joosten deed goede zaken in de U25 Medium Tour. De amazone klokte met Carioca de Riverland (v.Epsom Gesmeray) een snelle tijd van 58.14 en mocht de eerste prijs in ontvangst nemen. Raffaele Valente en Cantate Z (v.Carosso VDL) werden tweede voor de Nederlandse Berenda Smittenberg die met Cijfer Een (v.Numero Uno) als derde eindigde. In de Children Small Tour kleurde het gehele podium oranje. Roos van Sprang en Celeste (v.Commanchi) voerden de Nederlandse top drie aan. Het duo finishte in 28.13 en pakten de winst. Suze Bos en Avalon (v.Nassau) mochten als tweede opstellen en Yfke Priem eindigde als derde met Valentino’s Zandor Z (v.Zandor Z).

Junioren Medium Tour

In de Junioren Medium Tour viel de overwinning in de Britse handen van Nicole Lockhead Anderson. Met Azolette (v.Commisaris) reed de amazone maar liefst zes seconden sneller dan de nummer twee. Een tijd van 52.87 bezorgde de Britse de winst. Meike Zwartjens tekende voor het beste Nederlandse resultaat. De amazone kwam met Fritz (v.Berlin) door de finish in 58.82 en moest in de Britse haar meerdere erkennen. Conor McLaughlin maakte met Shaqiri (v.Stakkato) het podium compleet op de derde plaats.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl