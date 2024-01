Drie Nederlanders in top 5 Sentower Park

De GP over 1,45 in Opglabbeek ging deze zondag naar Marlon Modolo Zanotelli met Like A Diamond van het Schaeck (v. Diamant de Semilly). De Braziliaan was dik twee seconden sneller bij de finish dan Gilles Thomas uit België, die met Feromas van Beek Z (v. Fantomas de Muze) voor de tweede plaats tekende. Amanda Slagter werd derde met Cornet Bleu PS (v. Chacco-Blue).