Drie Nederlanders in top tien 1,45m Lier

De hoofdrubriek van de donderdag in Lier was spannend. In de 1,45m rubriek direct op tijd ging de winst naar de Française Juliette Faligot die Arqana de Riverland (v. Cornet Oblenksy) in 56,89 seconden over de finish stuurde. Op een halve seconde werd Maikel van der Vleuten derde met Canisha (v. Cancara). Ook Piet Raijmakers jr en Tom Schellekens kwamen in de top tien met een vijfde en achtste plaats.