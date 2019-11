Drie Nederlanders in top tien 1,50m CSI4* Rouen

De Nederlandse springruiters zijn goed begonnen op de openingsdag van de 4* wedstrijd in het Franse Rouen. In de 1,50m rubriek stuurde Jens van Grunsven zijn merrie Cika (v. Can Cun la Silla) naar de derde plek. Michael Greeve en Turbo Z (v. Thunder vd Zuuthoeve) werden zesde en Sanne Thijssen lijkt met Con Quidam RB (v. Quinar) weer helemaal terug met een negende plaats.

In de 1,50m direct op tijd werd er strijd geleverd om de bovenste posities in het klassement. De rubriek kwam uiteindelijk in Franse handen middels Julien Anquetin en de Nabab de Reve-zoon Gravity Of Greenhill. De Fransman finishte in 66,47 seconden. Op bijna een seconde achterstand (67,37 seconden) werd Thibeau Spits tweede met Classic Touch DH (v. Casall).

Ook Jens van Grunsven zat op een seconde achter de tijd van Anquetin. Met de twaalfjarige Cika reed Van Grunsven de derde tijd (67,50 seconden). Met AES goedgekeurde Turbo Z bleef Michael Greeve foutloos en pakte de zesde plaats in 70,46 seconden.

De Quinar-zoon Con Quidam RB is na een jaar wedstrijdpauze weer op de weg terug. De dertienjarige Holsteiner werd door Sanne Thijssen de afgelopen maanden behoedzaam opgebouwd en liep na Maastricht zijn tweede 1,50m rondje. Het paar bleef zonder hindernisfouten en werd met een tijdfout negende.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl