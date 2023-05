Drie Nederlanders in top tien Youngster Tour Kronenberg

De tweede dag van het CSIO Kronenberg begon vanmorgen met de Youngster Tour voor zeven- en achtjarige springpaarden. Met een derde plaats op Kandiama DMH (Andiamo Z x Lancer II) was Kim Emmen de beste Oranje combinatie in de door Sergio Alvarez Moya gewonnen rubriek. Remco Been en Dave Maarse eindigden met een zevende en negende plaats ook in de top tien.

De achtjarige springpaarden bezetten de eerste vijf plaatsen in de Zangersheide Prix. Voor hen stond een 1,35m parcours direct op tijd. De zevenjarige paarden springen het parcours over een hoogte van 1,30m. In de snelle tijd van 55,85 seconden pakte de Spanjaard Sergio Alvarez Moya de hoofdprijs met de Holsteinse merrie Happy Hour (v. Crunch). Zijn landgenoot Eduardo Alvarez Aznar klokte de tweede tijd van 57,86 seconden met DPS Camelot (v. Camillo VDL).

Kim Emmen die als 49ste van start ging in de rubriek met 58 deelnemers, deed goede zaken met de achtjarige merrie Kandiama DMH. Ze nestelde zich op de derde plaats met een foutloze rit in 59,31 seconden. Remco Been stuurde de zevenjarige Westfaalse merrie Lotti T (v. Comme Il Faut) naar de zevende plek in 62,67 seconden. Dave Maarse was met Zapatero VDL-dochter Kaiserin ook foutloos en werd negende met de tijd van 63,25 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl