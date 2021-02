Drie Nederlanders kunnen Felix Hassmann niet van zege in GP Poznan afhouden

Als het op barragerijden aankomt is Felix Hassmann nauwelijks te stoppen. Ook vanmorgen in de Grand Prix en tevens een wereldbekerkwalificatie in het Poolse Poznan pakte de Duitser overtuigend de overwinning. De drie Nederlanders in de barrage konden hem niet afstoppen. Loewie Joppen werd derde, gevolgd door Piet Raijmakers jr. op de vierde plaats. Hessel Hoekstra werd achtste, ook met een foutloze rit.

De barrage van de Grand Prix was spannend. Vijftien combinaties legden elkaar het vuur aan de schenen. Al vroeg in de tweede omloop liet Felix Hassmann zien hoe het moest. In een zeer snelle tijd van 39,73 seconden stuurde hij de Chacco-Blue-zoon Sig Chaccinus foutloos rond. De een na de ander beet zich stuk op deze prestatie.

Badorette snelste, maar 4 strafpunten

De Poolse Aleksandra Kierznowska was de enige die het lukte om Hassmanns tijd te verbeteren. Ze reed op de KWPN-merrie Badorette (v. Numero Uno) een tijd van 39,49 seconden, maar moest de snelheid met een fout bekopen.

Joppen nipt derde

Mateusz Tyszko werd uiteindelijk tweede op de Holsteiner Zirocco Air (v. Zirocco Blue) met een foutloze ronde in 41,15 seconden. Loewie Joppen was slechts zeven tiende langzamer met de negenjarige KWPN’er Hantano (v. Quasimodo Z) en eindigde als derde in 41,84 seconden.

Raijmakers vlak achter Joppen

Ook Piet Raijmakers jr. bleef foutloos met Van Schijndel’s Gladstone (v. Grison vd Bisschop) en klokte met 41,98 seconden de vierde tijd. Hessel Hoekstra reed de achtjarige zoon van Bubalu VDL, Icoon VDL, ook foutloos rond in een rustige tijd van 44,16 seconden, goed voor de achtste plek.

Bron Horses.nl