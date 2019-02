Drie nieuwe etappes erbij voor GCT/GCL

Naast de 17 locaties die vorige seizoen beschikbaar waren, komen er dit seizoen nog weer drie nieuwe locaties bij voor de Global Champions Tour en Global Champions League. Stockholm, Montreal en New York zijn de nieuwe steden die zijn toegevoegd voor 2019.

Het nieuwe seizoen van de Global Champions Tour en Global Champions League gaat eind deze maand weer van start. De eerste wedstrijd vindt plaats in Doha en de finale, of wel de Play-offs, zullen wederom gehouden worden in Praag. Een totaal van 19 wedstrijden verdeeld over zeven maanden van februari tot september, met in november de Play-offs.

Nieuwe locaties

De nieuwe etappe in Stockholm zal plaats vinden in juni, Montreal zal de voorlaatste etappe zijn midden september, en New York zal de laatste etappe voor Praag zijn. Jan Tops is blij met de toevoegingen; “We zijn verheugd om met New York de Global Champions Tour naar een van ’s werelds meest dynamische steden te brengen, evenals de nieuwe evenementen in Montreal en Stockholm.” De bedenker van de GCT en GCL verwacht dat de nieuwe steden nieuwe fans zullen aantrekken. Vooral New York zal een unieke locatie zijn, het concours zal worden gehouden in de buurt van Manhattan en Brooklyn. De militaire basis Governors Island is de exacte locatie met op de achtergrond het iconische Vrijheidsbeeld.

Bron: GCT/Horses.nl