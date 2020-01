Drie ruiters op kop in wereldbekerklassement, Van der Vleuten negende

Na de wereldbekerwedstrijd in Mechelen blijft de Belg Pieter Devos aan de leiding in het wereldbekerklassement. Devos kon in zijn eigen land geen punten halen en blijft op 55 punten staan. Hij deelt de eerste plek met Steve Guerdat en Emanuele Gaudiano. Maikel van der Vleuten is met zijn negende plek de hoogst genoteerde Nederlander.

Pieter Devos kon op de wereldbekerwedstrijd in Mechelen niet de barrage halen met zijn Larino-zoon Apart waarmee hij in Stuttgart nog won. Hierdoor kreeg de Belg geen punten en bleef op 55 punten staan. Door de vijfde plaats in Mechelen van Emanuele Gaudiano met Chalou (v. Chacco-Blue) kwam de Italiaan ook op 55 punten en kwam bij Devos en Steve Guerdat langszij.

Pius Schwizer die in Mechelen tweede werd met Cortney Cox (v. Carlo) steeg naar de zesde plek. Winnaar in België Daniel Deusser sprong met Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek TN) letterlijk naar de elfde plek.

Met de winst in La Coruna op Beauville Z (v. Bustique) heeft Maikel van der Vleuten een top tien positie op de ranglijst ingenomen. Hij staat met 32 punten op de negende plek. Marc Houtzager staat dertiende met 29 punten. Beiden kwamen niet in Mechelen in actie.

Er zijn nog vijf wereldbekerwedstrijden te verrijden voordat in Las Vegas (15 t/m 19 april) de finale is. Volgende week staat Bazel op het programma.

Bron Horses.nl