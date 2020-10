Drie top tien klasseringen Nederlanders in rankingproef Oliva

In de 1,45m-rankingproef in Oliva was gisteren Skye Morssinkhof met Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue) de beste Nederlandse, ze werd vijfde. Ook Hendrik-Jan Schuttert op Good Farming HS (v. Carrera VDL) en Remco Been met Balou vh Molenhof Z (v. Berlin) eindigde in de top tien. Schuttert werd vlak achter Morssinkhof zesde en voor Been was er een negende plaats.

Maar liefst 28 van de 62 combinaties waren foutloos in het basisparcours. Zes ruiters, waaronder Willem Greve en Grandorado TN besloten om hun paarden te sparen voor de Grote Prijs en keerden niet voor de barrage terug.

David Will wint weer

In de barrage was David Will de sterkste met Ted (Warant x Jalisco B). Er is bijna geen voorbij komen aan de Duitser die al de nodige hoge klasseringen achter zijn naam heeft staan in Oliva. Met Ted reed Will een tijd van 31,64 seconden, een halve seconde sneller dan de nummer twee Marie Hecart met Vahinee (v. Lauterbach).

Nederlanders

In een tijd van 33,91 seconden werd Skye Morssinkhof vijfde op Checkpoint Chacco. Hendrik-Jan Schuttert was op Good Farming HS maar een fractie langzamer, 34,06 seconden, en werd zesde. Ook Remco Been bleef over het verkorte parcours foutloos met Balou vh Molenhof Z en werd in 35,15 negende.

bron Horses.nl