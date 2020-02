Driesterren EEF-serie brengt nieuwe landenwedstrijden in Europa

Met de vorming van de Loninges EEF Serie is er in 2020 voor de springruiters een nieuwe landenwedstrijden-competitie in Europa. De competitie loopt van mei tot en met september. Nederland zal ook deelnemen en de halve finale is van 1 tot en met 5 juli in Geesteren.

“Het Zwitserse horlogemerk Longines en de European Equestrian Federation (EEF) zijn verheugd dat ze hun samenwerking hebben kunnen uitbreiden” zo laat het persbericht van de KNHS weten. De nieuwe EEF Serie zal dit jaar voor het eerst georganiseerd worden. Longines wordt de hoofdsponsor en zorgt voor de tijdwaarneming van de Longines EEF Series.

Halve finale in Geesteren

De winnaar van deze landencompetitie op 3* sterrenniveau ontvangt een ticket om volgend jaar deel te nemen aan de Longines FEI Jumping Nations CupTM Division 1, waarin Nederland dit jaar uitkomt. In het buitenseizoen zullen de deelnemende landen in acht regionale kwalficaties starten. Er zijn twee halve finales, waaronder één van 1 tot en met 5 juli in Geesteren, en de finale in september in Warschau.

‘Ambitieus project’

Theo Ploegmakers, EEF President, vertelt: “Dit is een ambitieus project, met als doel om alles wat met de organisatie van een wedstrijd te maken heeft te verbeteren met het accent op de technische kant van de sport en met fair play en paardenwelzijn als topprioriteit.” Matthieu Baumgartner, Longines Vice President Marketing, voegt daar aan toe: “We zijn heel trots om hoofdsponsor en de officiele tijdwaarnemer van de Longines EEF Series te zijn.”

Ehrens: ‘Mooie gelegenheid voor jonge combinaties’

Bondscoach Rob Ehrens zal met zijn combinaties naast de eerste divisie ook deelnemen aan de Longines EEF Series: “De EEF serie is door de opwaardering veel aantrekkelijker geworden voor de ruiters en het is ook een mooie gelegenheid om jonge combinaties een kans te geven zich verder te ontwikkelen en te laten zien waar ze staan. Het is een mooie wedstrijdenreeks met de halve finale in ons eigen Geesteren en een interessante finale in Polen. De eerste wedstrijd van de EEF serie waarin wij uitkomen is die in Le Touquet, een week voor La Baule.”

Kalender

De eerste kwalificatiewedstrijd van de Longines EEF Series is in Le Touquet (Frankrijk) van 7 tot 10 mei.

Kalender FEI Nations Cup, EEF Serie met Nederlandse teamdeelname

CSIO3* Le Touquet (Fra) 7-10 mei

CSIO3* Drammen (Nor) 14-17 mei

CSIO3* Uggerhalne (Den 20-24 mei

CSIO3* Lissabon (Por) – 28-31 mei

CSIO3* Geesteren (Halve Finale) 1 – 5 juli

CSIO4* Warschau (Finale) (Pol) 3 – 6 september

Bron: KNHS / Horses.nl