Drievoudig Hamburger Derby winnaar André Thieme ‘leent’ zijn Derby-paard Contadur

De Derby van Hamburg zonder André Thieme kan niet. De drievoudig Derbywinnaar is er ook dit jaar weer bij. Wel enigszins verrassend want hij droeg zijn Derby-winnaar Contadur (v. Conteros) over aan Reinhard Lütke Harmann. Maar nu mag de regerend Europees kampioen de vijftienjarige Oldenburger lenen voor een van de moeilijkste Derby's ter wereld.

Afgelopen december had Thieme nog bij spring-reiter.de geklaagd dat hij helaas geen Derby-paard beschikbaar had voor het volgende wedstrijd in Hamburg. Zijn vorige Derby-paard Contadur wordt nu succesvol uitgebracht door Reinhard Lütke Harmann. Maar Thieme mag Contadur lenen voor Hamburg wat van 17 -21 mei wordt gehouden.

“Ik krijg Contadur terug voor de Derby en daarna Falsterbo. Maar ik heb ook mijn jonge paard Paule een beetje getraind, zodat ik in de eerste en tweede kwalificatiewedstrijd kan rijden. En zodat ik volgend jaar een opvolger heb,” vertelde Thieme aan springreiter.de.

Vorig jaar won Thieme de Derby in Falsterbo met Contadur en werd hij derde in de Hamburgse Derby achter de winnares Cassandra Orschel met Dacara E (v. Cancara). Het is duidelijk dat het ervaren duo dit jaar ook op de Derby-grasmat tot de topfavorieten behoort. Met de negenjarige grootramige Paule S (v. Perigueux) heeft de ruiter uit Mecklenburg nog een troef achter de hand.

