Droomdebuut Ian Millar: Canada wint CSIO4* Nations Cup Wellington

Ondanks dat er op Amerikaanse bodem werd gesprongen bruiste Wellington International zaterdagavond van Canadese energie. Een droomdebuut voor chef d'equipe Ian Millar want onder zijn leiding wist het Canadese team de Nations Cup wedstrijd op dominante wijze te winnen.

Het team, bestaande uit Erynn Ballard, Mario Deslauriers, Tiffany Foster and Beth Underhill wonnen met overmacht de met 150.000 dollar gedoteerde Nations Cup wedstrijd in Wellington. In de 22-jarige geschiedenis van de wedstrijd stond Canada zes keer eerder op het podium. Het podium werd compleet gemaakt door Brazilië en Ierland.

Elf teams

In totaal gingen elf teams van start in de eerste ronde van de Nations Cup wedstrijd. Acht landen plaatsten zich voor de tweede ronde. Aan het begin van deze tweede ronde stonden Canada, Brazilië en Ierland op gelijke hoogte met elk acht strafpunten. Na de drie foutloze rondes van Canada was de overwinning veiliggesteld. Brazilië werd uiteindelijk tweede gevolgd door Ierland.

Debutant Emerson stelt overwinning veilig

Mario Deslauriers debuteerde met Emerson (v. Eldorado van de Zeshoek) en leverde de grootste bijdrage aan de overwinning met een dubbele nulronde. ”Mijn plan was om Emerson nog een keer foutloos door het parcours te loosen. Hij heeft al een paar grote parcoursen gesprongen maar dit was zijn eerste Nations Cup wedstrijd. Ik had hoge verwachtingen dus het is een hele opluchting dat het zo is uitgepakt. Mijn teamgenoten sprongen fantastisch en het was echt een geweldige overwinning voor ons.”

Uitslag

Bron: Horses.nl/ persbericht