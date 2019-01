Drukke transferperiode: wederom ruiterwissel in springsport

De transferperiode is in het voetbal vaak het nieuws van de dag, nu lijkt een transferperiode ook in de paardenwereld van start te zijn gegaan. Hoewel dat in de paardensport niet aan een periode gebonden is, is het op het moment schering en inslag. Horses.nl bracht onder andere het nieuws naar buiten dat PSG Final van de stallen van Jan Tops en Edwina Tops-Alexander naar Cian O'Connor verhuist, en dat Martin Fuchs The Sinner van Denis Lynch overgenomen heeft. Vanochtend berichtte Pferdewoche dat Daimler (v.Canturano) van Werner Muff ook een transfer gaat maken.

Gistermiddag kondigde Martin Fuchs de komst van The Sinner aan. De ruin van elf jaar was ongetwijfeld een van de best presterende paarden van dit indoorseizoen. Derde in de Grand Prix van Parijs, vijfde in de Grand Prix van Basel, en werd plaatste zich meerdere malen in de top tien onder het zadel van Denis Lynch.

Groot verlies

Het is een groot verlies voor de Ier, die de laatste tijd weinig paarden overhoudt na het afscheid van zijn crack All Star 5 en door de breuk in de samenwerking met RMF, die hem verschillende goede paarden toevertrouwde zoals RMF Bella Baloubet en RMF Echo. Voor Martin Fuchs ziet het seizoen 2019 er nu veelbelovend uit. De Zwitser kon al weer rekenen op Clooney, die in zeer goede vorm verkeerd, en op Chaplin, die terug is na een paar maanden van herstel. Met The Sinner heeft de ruiter nog een troef in handen

Daimler

Vandaag kwam er nog meer transfernieuws naar buiten over de Zwitsers. Werner Muff werd medio november geopereerd aan spierproblemen in zijn dij. Aangezien zijn herstel langer duurt dan aanvankelijk gedacht hebben de eigenaren, de heer en mevrouw Mühlebach, besloten hen paarden toe te vertrouwen aan Alain Jufer. De Zwitser zal Daimler krijgen, die deel was van het Zwitserse team in Tryon, en Cornet MM (v.Cornet Obolensky), die al op 1.50m niveau presteert.

Bron: L’Eperon/Horses.nl