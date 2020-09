DSP Alice door rugblessure nog niet terug in de ring

Ze stond al in de box in Aken, maar wereldkampioene Simone Blum moest de rentree van haar topmerrie DSP Alice (v. Askari) uitstellen. Voor de GP van Aken zadelde ze haar tweede paard, Cool Hill (v. Corlensky) die prompt niet goed uitkwam en weigerde. Volgens Blum heeft Alice een verrekking in de rug opgelopen.

Simone Blum vertelde St-Georg dat de merrie momenteel “geen 30 centimeter hoog kan springen”. Bij mensen noem je deze aandoening ‘lumbago’, een ‘ingeschoten’ pijn in de lendenen of onderrug. De Duitsers noemen het bloemrijk een ‘Hexenschuss’. Een dergelijke blessure kan kort of lang duren aldus bondscoach Otto Becker.

DSP Alice is nu een jaar niet meer in de ring geweest, Simone Blum ging vorige herfst met zwangerschapsverlof, kreeg begin dit jaar een kind en daarna kwam de coronacrisis.

