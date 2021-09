Dubbeldam met nieuwe troef 1/100 sneller dan Greve

In de barrage van de Grote Prijs van de Provincie Drenthe in Exloo was Jeroen Dubbeldam met Cosa Nostra (v. Conthargos) nèt 1/100 sneller dan Willem Greve met KWPN-hengst Grandorado TN (v. Eldorado vd Zeshoek). Sander Geerink werd kort daarachter derde met Global (v. Cardento).

Het paard van Dubbeldam is nieuw op Nederlandse bodem. De elfjarige Cosa Nostra verscheen in augustus nog in Tokio onder de Mexicaanse ruiter Alberto Michan Halbinger, die het paard sinds 2019 internationaal uitbracht.

Geen succes in Tokio

De Olympische Spelen waren geen succes voor de Mexicaan en Cosa Nostra. In de individuele kwalificaties kwam Michan ten val en in de teamkwalificatie moest hij opgeven. Jeroen Dubbeldam was de bondscoach van het Israëlische team in Tokio. De 2* GP van Exloo was misschien geen Olympische proef, maar het is een goede start voor Dubbeldam en zijn nieuwe troef.

Uitslag

