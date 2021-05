Dubbeldam en Forever SFN naar winst in 1m45

Jeroen Dubbeldam won vanmiddag met de 11-jarige KWPN-ruin Forever SFN (v. Azteca VDL) de CSI 4* rubriek over 1m45. Dubbeldam bleef de twaalf andere barragecombinaties voor dankzij een foutloos rondje in 39,08 seconden. Tweede waren Willem Greve en de goedgekeurde hengst Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek). Zij kwamen ongeveer een seconde na Dubbeldam over de finish.

De Amerikaan Lucas Porter werd derde met zijn Holsteiner merrie Hope Street (v. Casall). Er zijn weer veel grote namen afgereisd naar Brabant voor het concours bij Jan Tops. Maikel van der Vleuten was ook dubbel foutloos en werd achtste met Beauville Z (v. Bustique), het paard dat hem naar Tokio moet brengen dit jaar. Van der Vleuten had het in de barrage wat rustiger aan gedaan dan de concurrentie.

Uitslag

Bron: Horses.nl